Đúng lúc định bán nhà cứu con gái thì chúng tôi gặp được ân nhân

Trải qua nhiều xét nghiệm, bác sĩ kết luận, con tôi bị bệnh lupus ban đỏ là do bị nhiễm khuẩn không phải do di truyền. Có thể do ăn uống bị ngộ độc, cơ thể chưa đào thải hết và biến chứng thành bệnh này.

Sau khi gặp đúng thầy, đúng thuốc, bệnh tình của con tôi thuyên giảm rất nhanh. Hiện tại con khỏe mạnh hoàn toàn, gia đình tôi đã quay trở lại với công việc thường ngày.

Con gái tôi có được như ngày hôm nay là nhờ anh Phát giúp đỡ. Vợ chồng tôi biết ơn cả đời này. Chúng tôi muốn cảm ơn lòng tốt của anh ấy mà không biết lấy gì báo đáp nữa?

