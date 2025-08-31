Dựng lại hiện trường vụ nam sinh bị đánh đến co giật

Bước đầu cơ quan chức năng xác định sự việc xảy vào khoảng 11h ngày 29/8, tại tổ 2, khu Nam Trung. Nguyên nhân do nam sinh Đ.H.Đ. (SN 2008, trú tại phường Vàng Danh) và L.S.H. (SN 2009, trú tại khu Nam Sơn, phường Vàng Danh) xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại.

Khi thấy Đ. đang đạp xe trên đường thì H. lao tới tấn công tới tấp. Đáng nói, dù Đ. nằm gục nhưng H. vẫn liên tục tung “liên hoàn cước” khiến nạn nhân bị co giật, phải vào viện cấp cứu.

Cơ quan công an cũng xác định đối tượng N.D.Q. (SN 2009, trú tại khu Chạp Khê, phường Vàng Danh) có tham gia cùng H. để đánh nam sinh Đ..