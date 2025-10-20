Dựng lại hiện trường vụ 3 người trong một gia đình bị bắn tử vong

Ngày 20/10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án sát hại 3 người trong một gia đình tại xã Đak Nhau. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây rúng động dư luận xảy ra ngày 2/10 vừa qua.

Thực nghiệm hiện trường vụ án sát hại 3 người trong một gia đình. Ảnh: A.X

Các nạn nhân gồm ông Đỗ D.T. (45 tuổi), vợ là bà Chu H.H. (48 tuổi) và bé trai Đỗ T.T. (11 tuổi, cháu ngoại). Cả ba được phát hiện tử vong với vết thương do đạn bắn vào đầu, két sắt trong nhà bị phá, nhiều tài sản bị mất.