Dùng kiếm Nhật gây án bị truy tố tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Tại đây, Phong dùng kiếm chém một nhát vào vai trái ông S. Trong lúc giằng co, ông S dùng tay chụp lưỡi kiếm dẫn đến bị thương hai ngón tay phải và cẳng tay. Ông S được đưa đi cấp cứu, còn Phong đến Công an xã đầu thú, giao nộp cây kiếm Nhật.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận cũ xác định cây kiếm thuộc danh mục vũ khí thô sơ nhưng khi sử dụng nhằm xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác trái pháp luật, loại vũ khí này được quy định là vũ khí quân dụng theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024. Kết luận giám định y khoa xác định tỉ lệ tổn thương cơ thể của ông S 8%.