Dùng 'khung xương AI' leo núi: Cảm giác như có người kéo lên dốc

10/10/2025 10:42

Leo núi không còn là thử thách nhờ “khung xương AI” - thiết bị thông minh Trung Quốc phát triển. Chỉ cần gắn bộ “chân robot” được lập trình bằng thuật toán hỗ trợ chuyển động, ngay cả ngườ cao tuổi cũng có thể chinh phục đỉnh núi cao.