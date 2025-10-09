'Đừng đùa với Lê Hoàng Hiệp'

Kết thúc nhiệm vụ A80, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp vẫn là cái tên gây nhiều “thương nhớ” nhất.

Không ít người bày tỏ, anh chàng chính là một “ca lạ”, chưa từng có trong môi trường quân nhân. Bởi không phải nghệ sĩ, không hoạt động nghệ thuật cũng không cố tình “tạo nét”, Lê Hoàng Hiệp vẫn nổi rần rần từ A50 đến A80. Đi đến đâu, anh cũng được nhiều người gọi tên, vẫy tay nhiệt tình. Thậm chí, nhiều người còn “săn đón” Lê Hoàng Hiệp ở ga tàu, đơn vị,... chỉ để được gặp ngoài đời và chụp chung một tấm hình kỉ niệm.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp được đông đảo mọi người yêu mến (Ảnh: Quân)

Sức hút của Lê Hoàng Hiệp có thể đến từ nhiều yếu tố. Song, lý do khiến nam chiến sĩ viral khắp cõi mạng vẫn chỉ duy nhất từ khoảnh khắc bước xuống xe và vô tình được camera ghi lại.

Thời điểm đó, Lê Hoàng Hiệp đang tham gia Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thuộc khối Sĩ quan đại diện 5 cánh quân. Khoảnh khắc anh chàng bước xuống xe nổi tiếng khắp cả nước, ghi điểm vì vẻ ngoài điển trai, phong thái đúng chuẩn “cực phẩm” quân nhân, tuyệt đối điện ảnh.

Cũng từ lần bước xuống xe “huyền thoại” đó mà Lê Hoàng Hiệp thu hút lượng lớn người yêu thích, độ hot không thuyên giảm. Thậm chí theo thống kê chỉ trong 4 tháng, hashtag tên anh chàng có đến 2 tỷ lượt xem trên TikTok. Lê Hoàng Hiệp trở thành “hiện tượng quân nhân” chưa từng có.