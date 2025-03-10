Dựng dự án 'ảo' phân lô bán nền, doanh nghiệp bị phạt hơn nửa tỷ đồng

Cùng với những thư mời, quảng cáo, đơn vị phân đất nền còn đưa ra những bản chi tiết về các khu đất được phân lô bài bản, đường trải thảm, hệ thống cây xanh ven sông. Trong ngày mở bán, hàng chục người đã tập trung tại khu đất, dựng bàn ghế, bày biện bánh kẹo, nước uống và tụ tập trò chuyện như thể đang diễn ra hoạt động mua bán thực sự. Đáng chú ý, một nhóm người còn di chuyển bằng xe khách loại lớn đến “xem đất”, khiến khu vực vốn heo hút bỗng trở nên nhộn nhịp.

Tuy nhiên, vào ngày 20/9, Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND đã mở bán dự án bán “Đất nền ven sông”. Để thu hút khách hàng, đơn vị này đã làm thư mời, chạy quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với những thông tin như: “Dự án đất nền ven sông, nằm ở vị trí đắc địa, có thể xây nhà ở, kinh doanh, gần khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh”.

Thư mời được công ty rao rầm rộ trên mạng xã hội.

Được biết, sau khi ngành chức năng vào cuộc, không khí tại nhiều thôn của xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, đã dần trở lại với cảnh bình yên vốn có. Tại những con đường vốn từng nhộn nhịp bởi dòng người và xe cộ tấp nập giờ đây đã trở nên vắng vẻ hơn.

Ngoài ra tại những khu đất rộng được phân lô bán nền một cách ồ ạt, từng là “điểm nóng” thu hút môi giới từ khắp nơi đổ về, nay cũng không còn cảnh chen lấn, tụ tập.

Lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu, xác nhận tình trạng “sốt” đất tại địa phương đã nhanh chóng hạ nhiệt sau một thời gian ngắn nổi lên. Theo vị lãnh đạo này, làn sóng tăng nhiệt của thị trường bất động sản địa phương chủ yếu bắt nguồn từ một số nhóm môi giới từ nơi khác đổ về để tạo hiệu ứng "sốt ảo".

“Một số môi giới đổ về làm nóng thị trường, kéo theo người dân hiếu kỳ tìm hiểu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không có bất kỳ hồ sơ mua bán, chuyển nhượng nào được nộp tại UBND xã”, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho hay.