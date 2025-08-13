Đụng độ tái diễn giữa quân đội Syria và Lực lượng Dân chủ Syria

Minh Ngô/VOV-Cairo| 13/08/2025 08:51

Đụng độ giữa quân đội Syria và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã tái diễn, chỉ một ngày sau khi hai bên có cuộc cuộc gặp tại thủ đô Damascus, thảo luận về việc sát nhập các thể chế dân sự và quân sự bán tự trị của người Kurd vào nhà nước.

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đưa tin, một binh sĩ chính phủ Syria đã thiệt mạng, trong các cuộc giao tranh xảy ra hôm qua (12/8) tại tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria, với SDF do người Kurd lãnh đạo.

Giao tranh diễn ra, chỉ một ngày sau khi Elham Ahmad, một quan chức cấp cao trong chính quyền người Kurd ở Đông Bắc Syria, đã gặp Ngoại trưởng Syria Asaad Al-Shaibani hôm 11/8.

Dung do tai dien giua quan doi syria va luc luong dan chu syria hinh anh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Nguồn tin từ một quan chức người Kurd cho biết, cuộc gặp hôm 11/8 tiếp tục thảo luận về việc sáp nhập các thể chế dân sự và quân sự bán tự trị của người Kurd vào nhà nước, đồng thời khẳng định quá trình đàm phán thông qua các ủy ban nội bộ Syria dưới sự giám sát quốc tế và không có chỗ cho một giải pháp quân sự.

Tháng 3/2025, chính phủ lâm thời Syria đã đạt được thỏa thuận với SDF, về việc sáp nhập lực lượng này vào các thể chế nhà nước.

Nhiều vòng đàm phán đã được tổ chức kể từ đó, nhưng tiến trình này phần lớn bị đình trệ, khi các quan chức người Kurd kêu gọi một nhà nước phi tập trung - một động thái liên tục bị chính quyền Syria mới bác bỏ.

