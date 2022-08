Đừng đổ nước vo gạo đi, chỉ cần 1 bát là giải quyết được nhiều vấn đề siêu thiết thực trong cuộc sống

Vì nước vo gạo chứa nhiều tinh bột có khả năng hấp thụ dầu tốt. Sau khi bạn chà bát đĩa bằng miếng cọ rửa là có thể loại sạch các vết bẩn dầu mỡ mà không gây nhờn dính. Chỉ cần rửa lại với nước sạch sau khi rửa bát bằng nước vo gạo là sẽ không còn vết dầu trên bát. Cách làm này còn rất an toàn cho sức khỏe vì bản thân nước vo gạo là một chất tẩy rửa có thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên.

Công dụng kỳ diệu thứ hai: Khử độc các loại rau quả

Trên các loại rau quả thường có một số loại thuốc trừ sâu còn sót lại, thực sự không an toàn khi ăn phải các loại rau quả này. Tuy nhiên, nếu dùng nước vo gạo để ngâm rửa các loại thực phẩm này thì bạn có thể an tâm hơn khi sử dụng chúng. Vì nước vo gạo lên men sẽ chuyển hóa tinh bột, vitamin B1 thành acid lactic, là một axit yếu và có thể phân hủy một số hóa chất trên bề mặt rau quả nên thực phẩm sẽ sạch hơn so với việc chỉ ngâm rửa bằng nước hoặc nước muối.

Công dụng thứ ba: Dùng để tưới hoa