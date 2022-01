Đừng để sự phát triển của công nghệ cướp đi tiềm năng thiên tài của con

Your browser does not support the audio element.

Giáo dục trẻ em là một tiến trình lâu dài. Tiềm năng ở trẻ có thể bị mất đi nếu không được nuôi dưỡng đúng cách từ thuở còn thơ. Để khởi đầu, cha mẹ cần nhìn nhận được những vấn đề trong môi trường mà trẻ lớn lên, cũng như ảnh hưởng của những yếu tố đó lên trẻ, đặc biệt là phải có sự thấu hiểu tâm lý ở từng độ tuổi trẻ phát triển.

Thiệt thòi của con trẻ trong thời đại công nghệ

Ngày nay, trẻ em dành phần lớn thời gian ở trong lớp hoặc ở nhà - những không gian khép kín được trang bị đầy đủ tiện nghi của công nghệ. Chúng ta thường thấy nhiều cha mẹ quá bận rộn với công việc nên giao phó hoàn toàn trách nhiệm giáo dục trẻ cho các lớp học. Tệ hơn, các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại thông minh,... trở thành những công cụ trông trẻ toàn thời gian vì chúng có khả năng giữ trẻ ngồi yên một chỗ, không nghịch ngợm và quấy khóc trong hàng giờ đồng hồ.