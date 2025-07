Đừng để ngôi nhà xuống cấp đe dọa sự an toàn của gia đình bạn

Bên cạnh đó, các vật liệu lợp mái cũ, mục nát có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, gây thương tích cho người ở dưới. Tương tự, hệ thống điện nước nếu không được kiểm tra, thay thế định kỳ cũng có thể trở thành nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn thương tâm do mất an toàn điện. Theo thống kê chưa đầy đủ, không ít vụ cháy nổ trong khu dân cư xuất phát từ sự cố chập điện do hệ thống dây dẫn quá tải hoặc xuống cấp. Ngay cả những chi tiết tưởng chừng nhỏ như ban công, lan can, cầu thang nếu không được bảo trì, gia cố kịp thời cũng có thể trở thành cái bẫy nguy hiểm, đặc biệt đối với trẻ nhỏ hiếu động và người cao tuổi chân tay yếu.

Ngoài ra, tình trạng tường ẩm, thấm dột kéo dài là môi trường lý tưởng cho nấm mốc sinh sôi. Bác sĩ Trần Thị Mai, chuyên khoa hô hấp tại một bệnh viện lớn nêu ra cảnh báo: "Các bào tử nấm mốc lơ lửng trong không khí khi hít phải có thể gây ra hàng loạt các vấn đề về đường hô hấp như viêm mũi dị ứng, hen suyễn, viêm phế quản, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em và người có hệ miễn dịch yếu".