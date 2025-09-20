'Đừng để học trò nghĩ có mắc lỗi gì, cùng lắm cũng chỉ phải viết kiểm điểm'

Hình ảnh từ đoạn video lan truyền mới đây ở một trường THCS tại Hà Nội khiến nhiều người giật mình: Một nam sinh lớp 7, chỉ vì bị cô giáo thu món đồ chơi sắc nhọn, đã giật tóc, ghì đầu, thậm chí kéo ngã giáo viên ngay trong lớp. Vụ việc chỉ diễn ra chưa đầy 2 phút nhưng đủ để gióng lên hồi chuông báo động về kỷ cương học đường, về sự an toàn của thầy cô, cũng như cách chúng ta đang “dạy” học trò đối diện với sai lầm.

Đáng chú ý, sự việc này lại diễn ra đúng thời điểm Thông tư mới của Bộ GD-ĐT vừa ban hành, có hiệu lực từ ngày 31/10 quy định: Hình thức kỷ luật cao nhất đối với học sinh vi phạm là viết bản tự kiểm điểm, có xác nhận và cam kết của gia đình. Nghĩa là sẽ không còn chuyện cảnh cáo, hay đình chỉ học như trước đây. Câu hỏi đặt ra là: "Liệu một bản kiểm điểm có đủ để trả lại công bằng cho giáo viên, sự an toàn cho lớp học và sự nghiêm minh cho môi trường giáo dục?".

Không ai phủ nhận rằng việc viết bản kiểm điểm có thể giúp học sinh nhìn lại hành vi sai trái, có cơ hội sửa chữa. Đó là một cách tiếp cận nhân văn, đặt niềm tin vào sự thay đổi thay vì trừng phạt. Nhưng nếu coi đó là “liều thuốc duy nhất” thì e rằng quá mong manh. Không phải học sinh nào cũng đủ tự giác để biến vài dòng chữ thành bài học sâu sắc. Thực tế nhiều trường hợp cho thấy, khi lỗi lầm nghiêm trọng chỉ bị “xử lý” bằng giấy bút và chữ ký của phụ huynh, ranh giới giữa kỷ luật và xuề xòa trở nên mờ nhạt. Thậm chí, trò có thể nghĩ rằng: Làm gì thì cùng lắm cũng chỉ phải viết vài dòng xin lỗi.