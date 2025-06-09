Đừng để học sinh được nhận một suất quà mà bị nêu gia cảnh khó khăn

Hình ảnh màn công bố danh sách học sinh khó khăn nhận quà trên màn hình LED trước tất cả học sinh và phụ huynh nhà trường sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đã thu hút sự quan tâm của nhiều người với những luồng quan điểm trái chiều.

Một số người nêu ý kiến trường chỉ cần đọc danh sách học sinh lên nhận quà, trong khi không ít người khác cho rằng có lẽ nhà trường làm như vậy chỉ để công khai, minh bạch.

“Của cho không bằng cách cho”

Ông Hồ Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương (phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An) cho rằng cách tổ chức như vậy không ổn.

“Tôi cho rằng khi trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thể chụp ảnh làm minh chứng nhưng tuyệt đối không được đăng công khai dưới bất kỳ hình thức nào.