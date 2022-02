Đừng để "con người khác", "con nhà người ta" làm tổn thương chính con mình…

Khi trẻ mới tập nói, biết đi, cha mẹ luôn dành những lời động viên và khen ngợi trẻ. Nhưng khi trẻ lớn hơn, cha mẹ bắt đầu ít dùng những lời khen ngợi hơn, hay so sánh con mình với "con nhà người ta", chính tính ganh đua của cha mẹ đã tác động xấu đến tâm lý của con.

Điều đáng sợ là khi so sánh, cha mẹ luôn chỉ nhìn thấy điểm mạnh của con khác và thấy điểm yếu của con mình, nên khi so sánh thường là không công bằng và trút oán hận lên đầu trẻ, coi thường và đổ lỗi cho trẻ. Trong sự so sánh này, trẻ rơi vào mặc cảm và bắt đầu chối bỏ bản thân. Trẻ cũng sẽ nhầm tưởng rằng "tai họa" của mình là do bạn của mình gây ra, điều này không những không tạo được động lực ham học hỏi từ người khác của trẻ mà thay và đó là hình thành lòng thù hận.