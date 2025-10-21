Dùng dằng cổ ải trăm năm…

Di tích thành phế tích

Trên đỉnh đèo Ngang, nơi mây trắng lưng chừng núi, di tích Hoành Sơn quan vẫn lặng lẽ đứng gác giữa ranh giới hai tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh. Cổng thành rêu phong, tường đá loang lổ vết thời gian, từng dòng chữ khắc bôi xóa nham nhở như những vết thương hằn sâu trên di tích gần 200 năm tuổi.

Khách qua đèo dừng chân nơi “Cổng Trời” cổ kính, không ai khỏi chạnh lòng trước cảnh hoang phế. Cỏ dại mọc um tùm quanh những bức tường thành vỡ nát. Phía trong cổng, lớp vôi tróc lở, mặt đá lấm lem, xen giữa là vô số hình vẽ, chữ ký của khách du lịch thiếu ý thức. Nơi đây, từng là biểu tượng của quyền lực triều Nguyễn, giờ chỉ còn là phế tích lặng lẽ giữa mưa nắng.

“Khoảng 7 năm trước, người dân còn tự ý xây miếu lớn ngay cạnh cổng, bị phát hiện mới phá bỏ. Giờ vẫn còn móng miếu và cái am thờ nhỏ. Thỉnh thoảng có người đến thắp hương. Cảnh tượng rất lộn xộn, không ai quản lý” - một cán bộ văn hóa địa phương ngậm ngùi nói.

Hoành Sơn quan được xây dựng năm Minh Mạng thứ 14 (1833), nằm trên đỉnh dãy Hoành Sơn (Đèo Ngang) - phần cuối của Trường Sơn vươn ra biển. Cửa ải đá này được lập để kiểm soát dân qua lại, phòng kẻ gian, đồng thời là ranh giới tự nhiên giữa hai miền Nam - Bắc.

Theo Đại Nam thực lục, công trình có tường thành dài hơn 11 trượng, cao 5 thước, hai bên xây ngăn theo thế núi. Trên cổng có ba đại tự “Hoành Sơn quan” khắc trên đá Thanh, biểu tượng cho uy quyền triều đình và ý chí bảo vệ bờ cõi. Từ đây, người xưa có thể phóng tầm mắt nhìn ra biển Đông, quan sát mọi di biến động trên con đường thiên lý Bắc - Nam.