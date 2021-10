Dùng chung 1 ứng dụng dữ liệu tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Chuẩn hoá lại dữ liệu đã tiêm chủng trước đây phải xong trước ngày 11/11/2021

Một nội dung nữa mà cả 3 bộ đã cùng thống nhất là sẽ hoạt động liên thông chia sẻ dữ liệu. Ban Chỉ đạo Quốc gia đã chỉ đạo chỉ có 1 ứng dụng (app) phục vụ chống dịch là Pc-Covid.

Tuy nhiên, song song với ứng dụng này có những ứng dụng khác mang tính lâu dài, có hay không có dịch bệnh vẫn triển khai, đó là nền tảng ứng dụng Sổ Sức khoẻ điện tử do Bộ Y tế chủ trì thay cho sổ y bạ giấy và ứng dụng lâu dài là VNEID của Bộ Công an để xác thực thông tin, danh tính của người dân, đồng thời phục yêu cầu quản lý nhà nước khác của Bộ Công an.

Theo dự kiến từ ngày 20/10, cả 3 nền tảng này sẽ liên thông phục vụ công tác phòng chống dịch cũng như cuộc sống của người dân.

"Trong giai đoạn phòng chống dịch hiện nay, cả 3 bộ đã thống nhất sử dụng mã QR Code trên thẻ căn cước công dân để định danh công dân, còn đối với những mã QR-Code sinh ra từ ứng dụng thì thống nhất áp dụng định dạng chuẩn do Bộ Thông tin truyền thông ban hành để đảm bảo chia sẻ thông tin, dữ liệu với nhau"- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nói.