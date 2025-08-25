Dừng chạy tàu Hà Nội - Vinh, TPHCM tránh bão số 5

Theo Công ty CP Vận tải đường sắt, tàu NA1 và NA2 hành trình Hà Nội - Vinh, trong đó tàu NA1 xuất phát lúc 21h50 từ ga Hà Nội và NA2 xuất phát lúc 21h30 từ ga Vinh sẽ tạm dừng khởi hành.

Tương tự, tàu SE9 hành trình Hà Nội - TPHCM xuất phát tại ga Hà Nội lúc 12h50 cũng tạm ngừng khai thác, để đảm bảo an toàn cho hành khách trước ảnh hưởng của bão số 5.