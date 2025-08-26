Dùng ca nô chuyên dụng hỗ trợ người dân vùng cô lập ở Thanh Hóa

Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, tính đến 5h sáng nay (26/8), một số xã như Xuân Chinh, Vạn Xuân, Tân Thành bị cô lập hoàn toàn; hàng nghìn hộ dân bị chia cắt, mất điện. Toàn tỉnh có 37 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; gần 2.000 ngôi nhà bị ngập nước dưới 1m, tập trung chủ yếu tại Nghi Sơn và Nông Cống...

Hiện các địa phương cùng lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả, tập trung xử lý sạt lở, khôi phục điện và hỗ trợ người dân ở vùng bị cô lập. Trong sáng nay, lực lượng cứu nạn, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã di dời các hộ dân tại ngõ 17, đường Trần Khát Chân, phố Long Quang (phường Hàm Rồng), trong đó có người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai, đến nơi an toàn.

Tại nhiều khu vực miền núi bị cô lập, lực lượng chức năng buộc phải dùng ca nô chuyên dụng để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.