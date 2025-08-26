Dùng ca nô chuyên dụng hỗ trợ người dân vùng cô lập ở Thanh Hóa

Lê Dương| 26/08/2025 12:55

Trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu sau bão số 5, lực lượng công an ở Thanh Hóa phải dùng ca nô chuyên dụng để đưa người dân ra khỏi các khu vực ngập lụt. Bão gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương.

Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, tính đến 5h sáng nay (26/8), một số xã như Xuân Chinh, Vạn Xuân, Tân Thành bị cô lập hoàn toàn; hàng nghìn hộ dân bị chia cắt, mất điện. Toàn tỉnh có 37 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; gần 2.000 ngôi nhà bị ngập nước dưới 1m, tập trung chủ yếu tại Nghi Sơn và Nông Cống...

Hiện các địa phương cùng lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả, tập trung xử lý sạt lở, khôi phục điện và hỗ trợ người dân ở vùng bị cô lập. Trong sáng nay, lực lượng cứu nạn, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã di dời các hộ dân tại ngõ 17, đường Trần Khát Chân, phố Long Quang (phường Hàm Rồng), trong đó có người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai, đến nơi an toàn.

Tại nhiều khu vực miền núi bị cô lập, lực lượng chức năng buộc phải dùng ca nô chuyên dụng để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Một số hình ảnh lực lượng chức năng đưa người dân ra khỏi vùng ngập lụt.

a1Dùng ca nô chuyên dụng hỗ trợ người.jpg
Lực lượng chức năng dùng ca nô đưa người dân ra khỏi vùng ngập lụt. Ảnh CTV
a2Dùng ca nô chuyên dụng hỗ trợ người.jpg
Nước ngập sâu ngang ngực ở phường Hàm Rồng. Ảnh: CTV
a3Dùng ca nô chuyên dụng hỗ trợ người.jpg
Cõng người già đến vị trí an toàn. Ảnh: CTV
a4Dùng ca nô chuyên dụng hỗ trợ người.jpg
Nước ngập khắp nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: CTV
a5Dùng ca nô chuyên dụng hỗ trợ người.jpg
Lực lượng công an dùng ca nô chuyên dụng vào trong vùng cô lập đưa người dân ra ngoài. Ảnh: CTV
a6Dùng ca nô chuyên dụng hỗ trợ người.jpg
Một cháu bé được lực lượng chức năng bế ra ngoài. Ảnh: CTV
a7Dùng ca nô chuyên dụng hỗ trợ người.jpg
Lực lượng chức năng túc trực ứng cứu 24/24h. Ảnh: CTV
