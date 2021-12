Dùng bẫy lừa đảo tình và tiền, "máy bay bà già" cuỗm được gần 500 triệu đồng

Ngày 20/12, Công an TX. Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thị Thu Hiền (SN 1984, trú xã Hóa Thanh, Minh Hóa, Quảng Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiền đã dùng tài khoản Facebook giả mạo người khác, từng bước tiếp cận, làm quen và lừa đảo, chiếm đoạt của nạn nhân số tiền hơn 470.000.000 đồng.

Sập bẫy tình của người phụ nữ lớn tuổi



Tháng 12/2021, anh B.K.K. (SN 1995, trú tỉnh Ninh Bình) vào trình báo tại Công an TX. Hoàng Mai về việc vừa bị một người phụ nữ lừa đảo, chiếm đoạt tiền.



Công an làm việc với Cao Thị Thu Hiền

Trong câu chuyện kể lại, nam thanh niên cao to đẹp trai buồn bã cho biết không hề muốn sự việc vỡ lỡ ra. Nếu mọi người biết thì anh cũng xấu hổ vì yêu đương mù quáng mà bị lừa. Tuy nhiên, anh K. cũng quyết tâm bóc trần "bộ mặt" lừa đảo của người phụ nữ này để những người sau không dẫm vào vết xe đổ của mình nữa.