Dùng bạt chống ngập ô tô trong mùa mưa bão: Giải pháp rẻ có thật sự hiệu quả?

Mùa mưa bão kéo dài khiến nhiều khu vực rơi vào cảnh ngập nặng, hàng loạt ô tô bị “ngâm mình” trong nước lũ, gây thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng cho mỗi chủ xe.

Một gia đình ở Thái Nguyên đã chọn cách bảo vệ xế cưng trước mưa bão bằng bạt phủ kín. Ảnh: Anh Nguyễn

Trong bối cảnh đó, một phương pháp “chống ngập giá rẻ” đang được nhiều người chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội – dùng bạt chống ngập cho ô tô. Nhưng liệu giải pháp này có thực sự hiệu quả hay chỉ là biện pháp tạm thời mang tính “chữa cháy”?

Bạt chống ngập ô tô: Giải pháp thủ công nhưng được ưa chuộng

Trước nguy cơ ô tô bị hư hỏng nặng do ngập nước, nhiều chủ xe đã lựa chọn cách “gói” xe bằng bạt chống ngập. Phương pháp này có ưu điểm là chi phí thấp, dễ mua và dễ thực hiện, chỉ cần vài phút chuẩn bị.

Dùng bạt chống ngập cho ô tô có chi phí rẻ và dễ thực hiện. Ảnh: OFFB

Cách thực hiện "gói ghém" chiếc xe chống ngập nước khá đơn giản, người dùng trải tấm bạt ra trên mặt phẳng rộng, lái xe vào giữa tâm bạt rồi bọc lại kín quanh thân xe, giống như “gói bánh chưng”. Một số người còn treo cao 4 góc bạt hoặc buộc chặt bằng dây để tăng độ kín.