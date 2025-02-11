Đừng bao giờ cắm 5 thiết bị này vào cổng sạc 12V trên ô tô

Dưới đây là 5 thiết bị tuyệt đối không nên cắm vào cổng sạc 12V trên ô tô nếu không muốn gặp rắc rối với hệ thống điện hoặc thậm chí gây cháy nổ.

1. Tẩu châm thuốc lá

Nhiều người vẫn mặc định cổng sạc 12V trên ô tô dùng để cắm tẩu châm thuốc lá, nhưng thực tế hai thứ này khác nhau. Cổng phụ kiện 12V hiện đại chỉ cung cấp điện cho thiết bị điện tử, chứ không được thiết kế để chịu nhiệt như bật lửa điện cổ điển.

Một số xe vẫn thiết kế tẩu châm thuốc lá riêng biệt với cổng sạc 12V. Ảnh: Ngô Minh

Nếu cố gắng cắm tẩu châm thuốc lá điện vào cổng sạc 12V, điều này có thể gây ra hiện tượng bị nóng chảy, chập mạch hoặc hư hỏng hoàn toàn. Trừ khi xe của bạn có cổng bật lửa riêng biệt được nhà sản xuất thiết kế cho mục đích đó, còn không tuyệt đối đừng thử “cắm nhầm”.

2. Bộ tẩu sạc biến tần công suất lớn