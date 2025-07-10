Dùng AI viết báo cáo, ‘ông lớn’ kiểm toán nhận cái kết đắng

Hôm 6/10, Bộ Việc làm và Quan hệ Lao động Úc cho biết Deloitte sẽ trả lại khoản thanh toán cuối cùng của hợp đồng trị giá 439.000 AUD (khoảng 290.000 USD), sau khi thừa nhận một phần báo cáo do AI tạo ra có chứa trích dẫn và chú thích sai.

Deloitte là một trong những công ty kiểm toán lớn nhất thế giới. Ảnh: Bloomberg

Báo cáo này, được ủy nhiệm vào tháng 12 năm ngoái, là bản đánh giá độc lập nhằm xác định các vấn đề trong hệ thống phúc lợi tự động phạt người tìm việc của chính phủ Úc.