Dùng AI giả mạo Lee Jung Jae lừa đảo chiếm đoạt 370.000 USD của người hâm mộ

Vụ việc phát sinh khi kẻ mạo danh Lee Jung Jae thông qua nền tảng mạng xã hội TikTok tiếp cận một fan nữ của nam diễn viên Squid Game và nói rằng: “Chúng tôi liên lạc với cô để giao lưu với người hâm mộ”. Hậu quả là fan nữ này đã bị tổn thất tài chính tới 370.000 USD.

Artist Company, công ty đại diện của Lee Jung Jae, cho biết: “Đã xảy ra một vụ án trên mạng xã hội, trong đó các cá nhân mạo danh nghệ sĩ của chúng tôi để đòi tiền và trục lợi. Chúng tôi xin khẳng định rằng cả công ty lẫn các nghệ sĩ của chúng tôi đều không bao giờ yêu cầu tiền, chuyển khoản ngân hàng hay hỗ trợ tài chính trong bất kỳ trường hợp nào”.

Công ty quản lý của nam diễn viên Lee Jung Jae tuyên bố sẽ có hành động pháp lý sau khi 1 fan nữ của anh thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tình cảm sử dụng danh tính của anh được tạo ra từ công nghệ AI. (Ảnh: Koreatimes)

Artist Company cũng kêu gọi người hâm mộ và công chúng cảnh giác. “Nếu bạn nhận được những yêu cầu như vậy, vui lòng không trả lời và hãy hết sức thận trọng để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo. Chúng tôi hiện đang hợp tác với các cơ quan chức năng để xác minh sự việc và sẽ có hành động cứng rắn để bảo vệ sự an toàn của nghệ sĩ và người hâm mộ”.

Theo nguồn tin từ cảnh sát, một nhóm lừa đảo đã sử dụng ảnh do AI tạo ra của Lee Jung Jae, người nổi tiếng với vai diễn trong phim Squid Game của Netflix và bằng lái xe giả của anh để lừa một fan nữ ngoài 50 tuổi, chiếm đoạt khoảng 500 triệu won (370.000 USD). Cơ quan điều tra đang xem xét mối liên hệ có thể có giữa các nghi phạm và một tổ chức tội phạm có trụ sở tại Campuchia.