Ducati Scrambler Nightshift 2026 ra mắt màu sơn xanh ngọc lục bảo mới

Ngoại hình mới với phong cách hoài cổ

Phiên bản màu xanh ngọc lục bảo (Emerald Green) cho chiếc Ducati Scrambler Nightshift 2026 là sáng tạo của Centro Stile Ducati, studio thiết kế nội bộ của hãng xe máy Borgo Panigale, lấy cảm hứng trực tiếp từ phong cách hoài cổ của thập niên 1970.

Ngoại hình xe vẫn giữ vóc dáng cafe racer đặc trưng với tay lái phẳng dạng variable-section, gương chiếu hậu có thể điều chỉnh góc chiếu, ghế may chỉ, biển số bên hông và ốp hai bên thân. Bụng chắn bùn trước được giữ lại nhưng chắn bùn sau đã bị lược bỏ để tăng nét thể thao cho xe. Bề mặt vỏ xe kết hợp giữa hoàn thiện bóng và mờ, tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt.

Cải tiến trang bị

Bên cạnh phối màu mới, động cơ V-Twin Ducati Desmodue, vốn được trang bị cho dòng Scrambler, cũng được cải tiến. Ducati trang bị cho phiên bản Nightshift 2026 động cơ Desmodue V-twin làm mát bằng không khí với công suất 73 mã lực và mô-men xoắn 68 Nm, sử dụng hệ thống phun xăng điện tử (EFI).

Điểm nhấn kỹ thuật là ly hợp 8 đĩa mới giúp quá trình điều khiển mượt hơn, đồng thời kích thước bộ ly hợp được rút gọn để mở rộng không gian cho chân người lái. Với các tinh chỉnh này, trọng lượng tổng thể của xe ở mức 185 kg.

Hệ thống điện tử đi kèm gồm ga điện tử (Ride-by-Wire), hai chế độ lái, và kiểm soát lực kéo (Traction Control) để hỗ trợ vận hành linh hoạt trong nhiều điều kiện. Ducati cũng giữ nguyên khả năng tùy chọn phụ kiện hiệu suất và phong cách qua catalogue chính hãng cho dòng Scrambler.