Ducati Panigale V4R 2026: Siêu môtô 218 mã lực với khí động học MotoGP

Động cơ Desmosedici Stradale R 998cc mạnh mẽ hơn

Ducati Panigale V4R 2026 sử dụng động cơ V4 Desmosedici Stradale R 998cc, đạt công suất 218 mã lực ở vòng tua 15.750 vòng/phút. Khi trang bị ống xả đua, sức mạnh tăng lên 235 mã lực, thậm chí 238,5 mã lực với dầu động cơ Ducati Corse. Mẫu xe vẫn đạt chuẩn Euro 5+ nhờ hệ thống hút khí cải tiến, kim phun phụ mới và tối ưu đường dẫn khí.

Xe đi kèm hộp số Ducati Racing Gearbox, với số N nằm dưới số 1 giúp thao tác nhanh hơn, cùng hệ thống Ducati Neutral Lock mang công nghệ từ MotoGP và WSBK.

Cận cảnh Ducati Panigale V4R

Khung gầm, treo và công nghệ hỗ trợ hiện đại

Panigale V4R 2026 được trang bị phuộc Öhlins NPX25/30 43 mm, giảm xóc sau Öhlins TTX36 và giảm chấn lái Öhlins SD20 lần đầu tiên xuất hiện trên môtô thương mại. Khung gầm có khả năng tùy chỉnh cao với 4 vị trí pivot gắp sau và biên độ điều chỉnh chiều cao lớn hơn trước.

Về công nghệ, Ducati tích hợp hệ thống điện tử tiên tiến với Ducati Vehicle Observer (DVO), ABS Cornering, engine braking control và Race Brake Control. Màn hình TFT-LCD 6,9 inch có chế độ Road và Track, kèm chức năng Grip Meter hiển thị độ bám lốp.

Khí động học MotoGP và trang bị tùy chọn

Ducati áp dụng khí động học MotoGP vào Panigale V4R 2026 với cánh gió mới, giúp tăng lực ép tới 25% so với thế hệ trước. Điều này giúp xe ổn định hơn khi vào cua và đạt tốc độ cao, với lực ép bổ sung 6 kg ở vận tốc 300 km/h.

Người dùng có thể nâng cấp xe với các tùy chọn như vành carbon, phần mềm Ducati DAVC Race Pro, fairing đua, logger dữ liệu hay gói phanh PRO, mang lại hiệu năng gần như xe đua chuyên nghiệp.

Với công suất khủng, khí động học MotoGP và trang bị đỉnh cao, Ducati Panigale V4R 2026 là mẫu superbike thương mại gần với xe đua nhất mà Ducati từng sản xuất, tiếp tục khẳng định vị thế số một trong phân khúc superbike cao cấp.