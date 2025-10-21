Ducati Multistrada V4 Rally 2026 'khoác áo mới' với loạt nâng cấp đáng giá

Trang bị điện tử và hệ thống treo cải tiến

Ducati Multistrada V4 Rally phiên bản mới được bổ sung nhiều tính năng công nghệ cao giúp người lái dễ dàng hơn trong mọi điều kiện. Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (Forward Collision Warning) là một trong những điểm mới nổi bật. Xe có hệ thống phanh kết hợp ABS cải tiến, treo Skyhook EVO bán chủ động được tinh chỉnh lại, cùng chức năng quản lý tải trọng tự động để đảm bảo setup thân xe ổn định dù chở hành khách hay đồ đạc. Thiết bị Automatic Lowering Device giúp hạ độ cao thân xe khi tốc độ thấp để tiếp đất dễ dàng hơn, sau đó tự nâng lên khi di chuyển nhanh hoặc ở địa hình off-road.

Hệ thống treo của Multistrada V4 Rally cho phép điều chỉnh phản hồi ngay trong lúc lái, thông qua Adaptive DSS EVO, có khả năng học đường và phong cách lái để điều chỉnh các thông số thuỷ lực và độ đàn hồi. Ngoài ra, cảm biến DVO (Ducati Vehicle Observer) sử dụng đầu vào từ 70 cảm biến để ước tính chính xác vị trí xe trong không gian và khối lượng tổng có thay đổi, giúp hệ thống cân bằng, xử lý lái mượt mà và phản hồi nhanh hơn.

Đối với người lái xe chuyên nghiệp, Hệ thống phanh kết hợp điện tử (Electric Brake System - EMR) có thể được ngắt kết nối, điều chỉnh lực phanh trước và sau để luôn đảm bảo hiệu suất lý tưởng, giờ đây bao gồm cả các thông số dựa trên tải trọng.

Bên cạnh việc điều chỉnh lực phanh từ trước ra sau, hệ thống phanh còn điều chỉnh lực phanh trước để tăng lực phanh khi chỉ nhấn phanh sau. Hệ thống Tự động Hạ gầm phân biệt giữa chế độ lái trên đường trường và địa hình. Multistrada tự động “hạ gầm” nhanh chóng khi tốc độ giảm xuống dưới 10 km/h. Khi tăng tốc vượt quá 50 km/h trên đường trường hoặc 20 km/h trên đường địa hình, V4 Rally sẽ tự động trở về độ cao gầm bình thường, và hệ thống có thể được tắt tùy theo ý muốn của người lái.

Thiết kế mới, tiện nghi cao cấp

Ducati Multistrada V4 Rally với 2 màu

Bên cạnh ngoại hình mới màu xanh ngọc (jade green) kèm mâm vàng, Ducati vẫn giữ tuỳ chọn màu đỏ đặc trưng với bình nhiên liệu kim loại chải xước. Nội thất và tiện nghi được nâng cấp, màn hình TFT màu 6,5 inch mới cho phép người dùng điều chỉnh treo dễ dàng linh hoạt hơn, ga tay sưởi với 5 mức và yên sưởi là tùy chọn. Chiều cao yên có thể thay đổi cho người lái và hành khách tùy vào sở thích và điều kiện sử dụng.

Để thuận tiện cho việc chất và dỡ đồ ở hai bên hông xe và đơn giản hóa việc bảo trì, chân chống giữa được trang bị tiêu chuẩn để việc nâng xe dễ dàng hơn. Gắp sau bằng nhôm đúc hai mặt giờ đây được đặt trên một trục xoay được định vị lại, lắp cao hơn, tăng hiệu ứng chống chồm của hệ thống treo, cho khả năng xử lý chính xác và hiệu quả hơn ngay cả khi tải trọng đầy đủ.

Trang bị tiêu chuẩn là hệ thống sang số nhanh Ducati Quickshifter 2.0 sử dụng cảm biến vị trí góc trên trống chuyển số, cho phép sử dụng cần chuyển số không cần công tắc vi mô. Hệ thống giám sát áp suất lốp cũng được trang bị tiêu chuẩn trên bộ vành nan hoa không săm nhẹ.

Multistrada V4 Rally 2026 có 3 tuỳ chọn trim: Radar (cơ bản với cảnh báo va chạm, phát hiện điểm mù, điều khiển hành trình thích ứng), Adventure Travel & Radar (thêm thùng nhôm bên, yên sưởi cả người lái lẫn hành khách), và Full Adventure (trang bị ống xả Akrapovic homologated và chắn bùn carbon phía trước).