Đục tường trốn khỏi trại giam, 2 phạm nhân bị CSGT tóm gọn

Khoảng 2h30 sáng 8/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ được 2 phạm nhân trốn trại của Trại giam Thanh Xuân, Bộ Công an là Trần Hoàng Khiêm (SN 1997, trú ở xã Tiên Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre - đang thụ án phạt tù 26 năm 4 tháng 14 ngày) và Bùi Văn Chúc (SN 1985, trú xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương - đang thụ án phạt 10 năm).

Bùi Văn Chúc và Trần Hoàng Khiêm.