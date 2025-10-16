“Đức – Sức – Tài” và bốn “không”: Thước đo cán bộ trong kỷ nguyên vươn mình

Bản dự thảo Báo cáo chính trị công bố ngày 16/10 cho biết, Trung ương “lần đầu tiên” hoàn thành việc bố trí 100% bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp xã không phải là người địa phương.

Đồng thời, 50% chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp tỉnh đã được luân chuyển theo hướng tương tự, và từ đầu nhiệm kỳ 2025–2030, mục tiêu là hoàn thành 100% ở cấp này. Trung ương cũng sẽ xây dựng phương án bố trí chủ tịch ủy ban nhân dân, chánh thanh tra tỉnh, thành phố không phải là người địa phương ngay trước và sau Đại hội XIV của Đảng.

Đây là bước tiến về tư duy quản trị quyền lực, nhằm bảo đảm tính liêm chính và khách quan trong hệ thống lãnh đạo địa phương – nơi dễ phát sinh “quan hệ chằng chịt” giữa quyền lực và lợi ích.

Việc luân chuyển người đứng đầu không phải người địa phương, nếu thực hiện nhất quán, sẽ là một cuộc cải cách có ý nghĩa sâu xa trong việc phòng ngừa tham nhũng và cục bộ hóa quyền lực.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC

“Then chốt của then chốt”

Công tác cán bộ – như Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị Trung ương 13 – là “công việc đặc biệt hệ trọng, then chốt của then chốt”, quyết định không chỉ thành công của Đại hội XIV mà còn định hình tương lai phát triển của đất nước trong thập niên tới.

Tiêu chí “Đức – Sức – Tài” được Tổng Bí thư nêu như trục trung tâm trong công tác nhân sự khóa XIV, thể hiện bước phát triển mới trong tư duy về cán bộ thời kỳ hội nhập sâu và đổi mới toàn diện.

“Đức” là nền tảng, “Tài” là phương tiện, và “Sức” là năng lượng để gánh vác trọng trách.

Nếu Hồ Chí Minh từng khẳng định “Đức là gốc, Tài là dụng”, thì nay, việc bổ sung “Sức” không chỉ là mở rộng phạm trù đạo đức, mà còn là sự thừa nhận tính thực tế của thời đại nhiều áp lực, cạnh tranh và cám dỗ.

“Có đức mà không tài thì không làm được việc; có tài mà thiếu đức thì dễ sa ngã; có đức, có tài mà thiếu sức thì không gánh nổi trọng trách” – Tổng Bí thư nói.