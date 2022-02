Đức Phúc tung MV Valentine bị netizen chê 'hát như tấu hài'

Your browser does not support the video tag.

Teaser MV Ngày Đầu Tiên - Đức Phúc

Vào những giây cuối cùng teaser MV, Đức Phúc hé lộ lyrics: "Ngày hôm nay tuyệt vời nhất trên đời, vì là ngày đầu tiên mà ta có nhau rồi". Tuy nhiên cũng chính câu hát này mà Đức Phúc phải nhận nhiều lời chê bai.

Cụ thể khi Đức Phúc hát "Ngày hôm nay tuyệt vời nhất trên đời", khán giả đang tận hưởng những giai điệu êm ái. Nhưng khi anh ngân cao và luyến ở chữ "có" trong câu hát "Vì là ngày đầu tiên mà ta có nhau rồi", khán giả lại tràn trề thất vọng.

Netizen đồng loạt cho rằng Đức Phúc luyến chữ "có" hơi lố khiến câu hát tình cảm bỗng trở nên tấu hài. Thậm chí, xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng nam ca sĩ hát vậy thì ai cover cũng phải "chào thua": "Nghe luyến chữ 'có' là biết hết cơ hội cover rồi", "Hóng ai cover được câu hát này",...