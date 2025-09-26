Đức Phúc nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Chiều 26/9, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ca sĩ Đức Phúc, Quán quân Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025 tổ chức tại Moscow, Liên bang Nga. Đây là giải thưởng danh giá, ghi dấu mốc lần đầu tiên một ca sĩ Việt Nam bước lên ngôi vị cao nhất tại sân khấu âm nhạc có uy tín lâu đời ở châu Âu.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ca sĩ Đức Phúc

Theo quyết định của Thủ tướng, ca sĩ Nguyễn Đức Phúc được khen thưởng vì thành tích xuất sắc tại Intervision 2025. Trước đó, ngay sau khi nhận tin Đức Phúc giành Quán quân, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng và biểu dương những nỗ lực của nam ca sĩ.

Trong thư, Thủ tướng viết: “Chúng ta rất vui mừng khi ca sĩ Đức Phúc, đại diện Việt Nam, đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025. Thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực tuyệt vời và thành tích xuất sắc của ca sĩ Đức Phúc với giọng ca đầy nội lực cùng màn trình diễn mãn nhãn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương”.

Ca sĩ Đức Phúc

Ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác dựa trên bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy, mang thông điệp về sức mạnh tiềm ẩn và tinh thần kiên cường của người Việt. Phần trình diễn kết hợp dân ca và rap hiện đại của Đức Phúc đã tạo dấu ấn mạnh mẽ với ban giám khảo và khán giả quốc tế.

Trong đêm chung kết ngày 20/9, nam ca sĩ nhận được 422 điểm – số điểm cao nhất trong lịch sử Intervision, vượt qua nhóm Nomad Trio (Kyrgyzstan) với 373 điểm và ca sĩ Dana Al Meer (Qatar) đạt 369 điểm. Chiến thắng này đem về giải thưởng trị giá 30 triệu ruble (khoảng 360.000 USD, hơn 9 tỷ đồng), mức thưởng lớn nhất từ trước đến nay của cuộc thi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chiến thắng của Đức Phúc không chỉ là vinh dự cho cá nhân ca sĩ mà còn là niềm tự hào chung của âm nhạc đương đại và văn hóa Việt Nam. Thủ tướng bày tỏ kỳ vọng thành tích này sẽ trở thành động lực để Đức Phúc nói riêng và giới nghệ sĩ Việt Nam nói chung tiếp tục sáng tạo, quảng bá văn hóa Việt ra thế giới, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng.

Chiến thắng Intervision 2025 cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi trùng vào dịp tròn 10 năm Đức Phúc đăng quang Giọng hát Việt 2015. Từ một ca sĩ bước ra từ cuộc thi truyền hình, Đức Phúc đã trải qua hành trình một thập kỷ nỗ lực bền bỉ, để rồi tỏa sáng ở đấu trường quốc tế.

Khoảnh khắc Đức Phúc được xướng tên ở vị trí Quán quân không chỉ là cột mốc sự nghiệp mà còn là bước tiến mới của âm nhạc Việt Nam trên bản đồ thế giới. Thành công này cho thấy nghệ sĩ Việt hoàn toàn có thể chinh phục khán giả toàn cầu bằng bản sắc riêng, kết hợp hài hòa truyền thống và hiện đại.