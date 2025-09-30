Đức Phúc lần đầu lên tiếng về ồn ào bị trang tin quốc tế quy chụp giới tính

Đức Phúc đã có buổi gặp gỡ báo chí và truyền thông tại TP.HCM sau chiến thắng lịch sử tại Intervision Song Contest 2025.

Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ xuất hiện trước công chúng kể từ khi trở thành Quán quân, chính vì vậy không khí của sự kiện càng trở nên nóng hơn bao giờ hết với những câu chuyện lần đầu được hé lộ.

Giữ đúng phong cách quen thuộc, Đức Phúc vừa dí dỏm, vừa chân thành khi chia sẻ anh về hành trình tại đấu trường âm nhạc quốc tế, áp lực phía sau sân khấu, cảm xúc vỡ òa trong khoảnh khắc đăng quang và cả những chia sẻ chưa từng được công bố.