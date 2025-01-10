Đức Phúc khẳng định không làm đại diện, không quảng cáo cho tiền điện tử

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một poster sử dụng hình ảnh ca sĩ Đức Phúc để quảng bá cho hoạt động giao dịch tiền điện tử. Tấm poster đăng tải nhiều thông tin giao dịch, cùng hình ảnh Đức Phúc cầm cúp, khiến nhiều người lầm tưởng nam ca sĩ đang hợp tác cùng sàn giao dịch này.

Ngay lập tức, ekip Đức Phúc đã đăng bài đính chính, khẳng định hình ảnh nam ca sĩ hoàn toàn bị sử dụng trái phép. Theo đó, Đức Phúc không ký bất kỳ hợp đồng nào liên quan đến việc làm đại diện thương hiệu hay quảng bá cho hoạt động tiền điện tử.

Toàn bộ nội dung xuất hiện trong poster đang lan truyền đều không có sự đồng ý từ phía Đức Phúc và công ty quản lý. Đồng thời, bài viết cũng gửi lời cảnh báo đến khán giả, đề nghị mọi người tỉnh táo, cảnh giác trước những thông tin và hình ảnh sai lệch trên mạng xã hội.