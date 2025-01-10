Đức Phúc khẳng định không làm đại diện, không quảng cáo cho tiền điện tử

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một poster sử dụng hình ảnh ca sĩ Đức Phúc để quảng bá cho hoạt động giao dịch tiền điện tử. Tấm poster đăng tải nhiều thông tin giao dịch, cùng hình ảnh Đức Phúc cầm cúp, khiến nhiều người lầm tưởng nam ca sĩ đang hợp tác cùng sàn giao dịch này.
Ngay lập tức, ekip Đức Phúc đã đăng bài đính chính, khẳng định hình ảnh nam ca sĩ hoàn toàn bị sử dụng trái phép. Theo đó, Đức Phúc không ký bất kỳ hợp đồng nào liên quan đến việc làm đại diện thương hiệu hay quảng bá cho hoạt động tiền điện tử.
Toàn bộ nội dung xuất hiện trong poster đang lan truyền đều không có sự đồng ý từ phía Đức Phúc và công ty quản lý. Đồng thời, bài viết cũng gửi lời cảnh báo đến khán giả, đề nghị mọi người tỉnh táo, cảnh giác trước những thông tin và hình ảnh sai lệch trên mạng xã hội.
Ekip nhấn mạnh: "Công ty phát hiện 1 trang web/ tài khoản mạng xã hội đã tự ý sử dụng hình ảnh của ca sĩ Đức Phúc để quảng bá cho hoạt động giao dịch tiền điện tử trái phép, chưa được sự đồng ý từ phía công ty quản lý. Ca sĩ Đức Phúc hoàn toàn không ký kết hợp đồng sử dụng hình ảnh, hoặc bất kì nội dung quảng bá với sàn giao dịch này".
Đức Phúc bước ra từ chương trình Giọng hát Việt 2015. Sau gần một thập kỷ, anh đã xây dựng được chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Việt nhờ loạt hit như Ánh Nắng Của Anh, Hơn Cả Yêu, Ngày Đầu Tiên…. Không chỉ nổi bật bởi chất giọng tình cảm, Đức Phúc còn ghi dấu ấn bằng sự chỉn chu trong sản phẩm âm nhạc, đầu tư hình ảnh chuyên nghiệp và đời tư không scandal.
Sau chiến thắng vang dội tại Intervision 2025 ở Nga, Đức Phúc trở thành cái tên được truyền thông và khán giả liên tục nhắc đến. Chiến thắng tại Intervision 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Đức Phúc. Anh là ca sĩ Việt Nam đầu tiên bước lên ngôi vị cao nhất tại đấu trường quốc tế này.