Đức Phúc hát song ngữ cực mượt khi kết hợp với nhóm 911

Năm nay không chỉ dừng lại ở 1 MV thông thường, Đức Phúc còn mang đến một dự án vô cùng đặc biệt khi kết hợp với boyband 911 - nhóm nhạc quốc tế từng là cả thanh xuân của biết bao thế hệ 8x 9x tại Việt Nam.

Tối 9/2, MV chính thức của ca khúc Em Đồng Ý (I Do) đã được ra mắt với phần lời Việt và phối khí do nhạc sĩ Khắc Hưng đảm nhận. Nội dung MV ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của các cặp đôi ở nhiều độ tuổi, thế hệ khác nhau. Họ tìm hiểu, yêu đương, cầu hôn, tiến đến hôn nhân với khung cảnh một đám cưới đẹp như mơ.

MV "Em Đồng Ý (I Do)".​​​​​​

Có một sự thật thú vị là ca khúc I Do chưa được 911 phát hành single chính thức dù đã ra mắt được 14 năm. Đến ngày 14/2, phiên bản tiếng Anh chính thức của ca khúc cũng sẽ được nhóm 911 phát hành riêng.