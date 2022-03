Đức Phúc đáp trả bị cáo buộc hát nhép khi diễn live 'Ngày Đầu Tiên'

Là bản hit mới nhất của Đức Phúc, Ngày Đầu Tiên nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả từ phần ca từ cho đến giai điệu. Đức Phúc qua đó cũng mang Ngày Đầu Tiên diễn live ở các sân khấu, sự kiện lớn nhỏ và nhận về rất nhiều lời khen.

Mới đây, một đoạn clip fancam ghi lại Đức Phúc đang trình diễn Ngày Đầu Tiên trở nên viral rầm rộ khắp TikTok. Tuy nhiên không ít khán giả đã tràn vào đoạn clip và cho rằng nam ca sĩ đã hát nhép tại sân khấu này!