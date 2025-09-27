Đức Phúc dành 1 tỷ đồng làm từ thiện sau chiến thắng tại Intervision 2025

Chiều 27/9, tại buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí, truyền thông ở Hà Nội, ca sĩ Đức Phúc đã có những chia sẻ về hành trình tham gia cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025.

Đức Phúc cho biết việc giành Quán quân tại Intervision 2025 mang ý nghĩa rất đặc biệt bởi đây không chỉ là chiến thắng của nam ca sĩ mà là chiến thắng của một đất nước. "Khoảnh khắc được xướng tên cho ngôi vị quán quân, tôi thấy vô cùng tự hào và thiêng liêng", Đức Phúc bày tỏ.

Buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí, truyền thông nhân dịp Đức Phúc trở thành Quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025

Dù đã tham gia nhiều chương trình lớn, nhỏ, trong nước và quốc tế nhưng khi đứng trên sân khấu Intervision 2025, Đức Phúc không tránh khỏi sự hồi hộp. "Khi đứng trên sân khấu, khoảng 10-20 giây đầu tôi rất hồi hộp. Sau đó nhờ có sự ủng hộ của khán giả và đã tập luyện nhiều trước đó nên tôi bớt lo lắng hơn. Tới đêm chung kết, tôi đã quen với sân khấu và thể hiện phần trình diễn một cách trọn vẹn nhất", nam ca sĩ cho biết.

Nhớ lại hành trình chuẩn bị cho đêm chung kết Intervision 2025, Đức Phúc cho biết anh và ê-kíp đã trải qua rất nhiều cuộc họp và không buổi nào kéo dài dưới 2 tiếng. Ngay từ buổi họp đầu tiên, Đức Phúc đã chia sẻ với ê-kíp: "Ngày hôm nay không phải của riêng mỗi cá nhân, mà đại diện cho tập thể, đại diện cho Việt Nam tham gia Intervision 2025. Chúng ta sẽ đến với chương trình với tâm thế mạnh mẽ, tinh thần tự hào và khát vọng vươn mình, mang âm nhạc Việt Nam lan tỏa tới quốc tế".

Đến với cuộc thi âm nhạc quốc tế, Đức Phúc muốn mang đến phần trình diễn thể hiện rõ những nét đẹp văn hóa, tinh thần, khát vọng của con người Việt Nam, sự mạnh mẽ, kiên cường của người Việt Nam. Sau nhiều buổi thảo luận, Đức Phúc cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và ê-kíp đã chọn cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng và cây tre Việt Nam - hình tượng mà thể hiện rõ tinh thần của người Việt Nam. Đặc biệt, nam ca sĩ lấy cảm hứng từ bài thơ “Tre Việt Nam” của nhà thơ Nguyễn Duy, coi đó là chất liệu tinh thần để hoàn thành ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương”.

Đức Phúc được xướng tên ở ngôi vị cao nhất tại Intervision 2025. Ảnh: NCVV

Đức Phúc chia sẻ tiết mục “Phù Đổng Thiên Vương” giống như "tinh hoa hội tụ" bởi có sự hỗ trợ và đóng góp của nhiều nghệ sĩ tài năng, từ khâu hòa âm phối khí, lời bài hát, biên đạo múa đến thiết kế sân khấu. Tất cả đã cùng nhau tạo nên một phần trình diễn giàu cảm xúc và trọn vẹn về mặt nghệ thuật.

Sau chiến thắng tại cuộc thi quốc tế Intervision 2025, Đức Phúc đã đến thăm và quyên góp cho Quỹ từ thiện Here & Now tại Moscow, Nga, nơi hỗ trợ trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn.

"Ngay giây phút được xướng tên trở thành quán quân của cuộc thi Intervision 2025, điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi chỉ gói gọn trong hai chữ: Tự hào. Đó là niềm tự hào vô cùng thiêng liêng, đặc biệt khi trước khoảnh khắc bước lên bục nhận giải, tôi hô vang hai tiếng Việt Nam trên sân khấu. Ngay sau giây phút ấy, điều tôi nghĩ đến là mong muốn thực hiện một hoạt động thiện nguyện tại nước Nga – như một lời cảm ơn và tri ân đến khán giả nơi đây đã dành nhiều tình cảm cho tôi cũng như cho đoàn nghệ thuật Việt Nam. Tôi nghĩ đó là hành động thiết thực và ý nghĩa nhất”, giọng ca "Ánh nắng của anh" chia sẻ tại họp báo.

Đức Phúc cho biết hoạt động từ thiện trên là hoạt động đầu tiên trong chuỗi hoạt động thiện nguyện của nam ca sĩ tại Nga. Anh sẽ đồng hành lâu dài với những quỹ từ thiện tại xứ sở bạch dương.

Đức Phúc khẳng định bên cạnh những hoạt động từ thiện tại Nga, anh cũng sẽ thực hiện những chương trình thiện nguyện tại quê hương Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật và chiến thắng từ Intervision 2025, Đức Phúc dành 1 tỷ đồng cho các quỹ từ thiện tại Việt Nam. "Đây như một cách tôi ăn mừng chiến thắng và tri ân khán giả nhân dấu mốc 10 năm ca hát", anh nói.

Đức Phúc giành Quán quân Intervision 2025 với ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương”. Ảnh: NCVV

Trước đó, trong đêm chung kết, phần trình diễn kết hợp dân ca và rap của Đức Phúc đã chinh phục ban giám khảo quốc tế, mang về 422 điểm – số điểm cao nhất cuộc thi, vượt qua nhóm Nomad Trio (Kyrgyzstan) đạt 373 điểm và ca sĩ Dana Al Meer (Qatar) đạt 369 điểm. Giải thưởng dành cho Quán quân trị giá 30 triệu ruble (khoảng 360.000 USD, hơn 9 tỷ đồng) – mức thưởng lớn nhất trong lịch sử Intervision. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đoạt giải cao nhất ở sân khấu âm nhạc quốc tế danh giá này.

Ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, lấy cảm hứng từ bài thơ "Tre Việt Nam" của nhà thơ Nguyễn Duy, mang thông điệp về sức mạnh tiềm ẩn và tinh thần kiên cường của người Việt, được phối khí kết hợp chất liệu dân gian và rap hiện đại.

Khoảnh khắc Đức Phúc được xướng tên ở ngôi vị cao nhất Intervision 2025 vào đúng ngày 20/9 – tròn 10 năm kể từ khi anh đăng quang Giọng hát Việt 2015. Sau một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ đã có bước tiến dài, khẳng định bản thân không chỉ ở các sân chơi trong nước mà còn vươn tầm ra đấu trường quốc tế.