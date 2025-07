Đức Phúc có làm nên chuyện như Phương Mỹ Chi khi 'đem chuông đi đánh xứ người'?

Chương trình âm nhạc Intervision 2025 công bố Đức Phúc là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi tổ chức ở Moscow, Nga. Đây là chương trình mang tầm quốc tế với 20 quốc gia tham dự, bao gồm đại diện Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Cuba, Venezuela, Ai Cập, Nam Phi...

Trong video giới thiệu được đăng tải trên trang chủ Intervision 2025, Đức Phúc gửi lời chào bằng tiếng Nga. Đại diện Việt Nam sau đó giới thiệu anh đến chương trình với tư cách quán quân The Voice Việt Nam 2015, nằm trong 5 thí sinh xuất sắc nhất tại show Anh trai say hi.

Cuộc thi năm nay sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 20/9 tại Moscow, Nga.