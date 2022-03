Đức Phúc bị 'bóc mẽ' mua seeding giúp MV sớm đạt triệu view

15 phút trước Tin pháp luật

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Từ Sơn Nguyễn Thế Tuấn.