Đức cho phép cảnh sát bắn hạ máy bay không người lái

Theo đó, cảnh sát được phép bắn hạ các máy bay không người lái xâm phạm không phận Đức. Trước đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz)khẳng định, các sự cố máy bay không người lái đe dọa an ninh của Đức. Chính phủ Đức đang tăng cường quyền hạn của cảnh sát liên bang để phát hiện và xử lý máy bay không người lái nhanh hơn trong tương lai.

Với luật mới, Đức là quốc gia mới nhất của châu Âu, sau Anh, Pháp, Litva và Romania trao cho lực lượng an ninh quyền bắn hạ máy bay không người lái vi phạm không phận.

Tên lửa phòng không tiêu diệt UAV - Ảnh minh họa: Reuters

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết, 1 đơn vị chuyên trách chống máy bay không người lái sẽ được thành lập trong lực lượng cảnh sát liên bang. Cảnh sát sẽ bắn hạ các máy bay không người lái bay ở độ cao gần ngang tầm cây, trong khi quân đội xử lý các máy bay không người lái mạnh hơn.

“Luật mới mang đến cho cảnh sát liên bang Đức cơ hội sử dụng công nghệ tiên tiến, để chống lại các mối đe dọa từ máy bay không người lái, chẳng hạn như bằng xung điện từ, gây nhiễu, can thiệp GPS, cũng như các biện pháp vật lý”, Bộ trưởng Alexander Dobrindt nói.

Theo dữ liệu từ cơ quan kiểm soát không lưu Đức (Deutsche Flugsicherung), nước này đã ghi nhận 172 vụ gián đoạn không lưu liên quan đến máy bay không người lái từ tháng 1 đến cuối tháng 9 năm 2025, tăng so với 129 vụ cùng kỳ năm ngoái và 121 vụ năm 2023.