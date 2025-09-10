Đức cho phép cảnh sát bắn hạ máy bay không người lái

Thiều Dương/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters| 09/10/2025 06:42

Luật mới được chính phủ Đức thông qua hôm 8/10 và đang chờ quốc hội phê chuẩn, sẽ trao cho cảnh sát quyền bắn hạ các máy bay không người lái (UAV) trái phép.

Theo đó, cảnh sát được phép bắn hạ các máy bay không người lái xâm phạm không phận Đức. Trước đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz)khẳng định, các sự cố máy bay không người lái đe dọa an ninh của Đức. Chính phủ Đức đang tăng cường quyền hạn của cảnh sát liên bang để phát hiện và xử lý máy bay không người lái nhanh hơn trong tương lai.

Với luật mới, Đức là quốc gia mới nhất của châu Âu, sau Anh, Pháp, Litva và Romania trao cho lực lượng an ninh quyền bắn hạ máy bay không người lái vi phạm không phận.

Duc cho phep canh sat ban ha may bay khong nguoi lai hinh anh 1
Tên lửa phòng không tiêu diệt UAV - Ảnh minh họa: Reuters

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết, 1 đơn vị chuyên trách chống máy bay không người lái sẽ được thành lập trong lực lượng cảnh sát liên bang. Cảnh sát sẽ bắn hạ các máy bay không người lái bay ở độ cao gần ngang tầm cây, trong khi quân đội xử lý các máy bay không người lái mạnh hơn.

“Luật mới mang đến cho cảnh sát liên bang Đức cơ hội sử dụng công nghệ tiên tiến, để chống lại các mối đe dọa từ máy bay không người lái, chẳng hạn như bằng xung điện từ, gây nhiễu, can thiệp GPS, cũng như các biện pháp vật lý”, Bộ trưởng Alexander Dobrindt nói.

Theo dữ liệu từ cơ quan kiểm soát không lưu Đức (Deutsche Flugsicherung), nước này đã ghi nhận 172 vụ gián đoạn không lưu liên quan đến máy bay không người lái từ tháng 1 đến cuối tháng 9 năm 2025, tăng so với 129 vụ cùng kỳ năm ngoái và 121 vụ năm 2023.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/duc-cho-phep-canh-sat-ban-ha-may-bay-khong-nguoi-lai-post1236416.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/duc-cho-phep-canh-sat-ban-ha-may-bay-khong-nguoi-lai-post1236416.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Đức cho phép cảnh sát bắn hạ máy bay không người lái
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO