Đức cảnh báo người dân không trở thành “điệp viên dùng một lần”

Trong một thông báo của Cảnh sát Liên bang Đức vào hôm qua, cơ quan này đã phối hợp với Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Đức triển khai Chiến dịch mang tên “Don’t become a disposable agent”, tạm dịch là “Đừng trở thành một điệp viên dùng một lần”.

Cảnh sát Liên bang Đức cảnh báo rằng dù đó chỉ là một hành động nhỏ và được trả bằng một khoản tiền ít ỏi, bạn vẫn có thể trở thành công cụ cho một chiến dịch gián điệp - Ảnh: L'Orient Le Jour

Theo giới chức an ninh, một số nước, đang đẩy mạnh chiến thuật lôi kéo những cá nhân bình thường thông qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, với hứa hẹn trả một khoản tiền nhỏ – để thực hiện các nhiệm vụ gián điệp hay phá hoại rồi nhanh chóng “thanh loại” họ. Cụ thể, các cơ quan tình báo nước ngoài thường giao các nhiệm vụ như truyền bá tài liệu, thông tin tuyên truyền có lợi cho họ; hay trinh sát, chụp hình các cơ sở quân sự, hạ tầng quan trọng hoặc mục tiêu cá nhân; hoặc có hành động phóng hỏa, phá hoại tài sản và cơ sở hạ tầng; sử dụng các thiết bị công nghệ để quay phim và giám sát trái phép.

Cảnh sát Liên bang Đức cảnh báo rằng dù đó chỉ là một hành động nhỏ và được trả bằng một khoản tiền ít ỏi, người dân vẫn có thể trở thành công cụ cho một chiến dịch gián điệp. Việc tham gia vào các hoạt động này không chỉ gây nguy hại cho an ninh quốc gia mà còn kéo theo hậu quả pháp lý nặng nề như bị kết án từ 5 đến 10 năm tù. Chính quyền Đức kêu gọi người dân nếu phát hiện hoặc nghi ngờ dấu hiệu lôi kéo trên mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hay qua các kênh khác, cần báo cáo ngay với các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý.

Giới chức an ninh Đức cho rằng việc nâng cao nhận thức trong cộng đồng là yếu tố then chốt, bởi các cơ quan tình báo đang chuyển sang chiến lược sử dụng các “điệp viên dùng một lần” thay vì mạng lưới gián điệp truyền thống. Cách tiếp cận này giúp các tổ chức gián điệp dễ dàng triển khai các hoạt động gây bất ổn, đồng thời để lại rủi ro trực tiếp cho những người bị lợi dụng.

Đến nay, các quốc gia được nhắc đến vẫn chưa đưa ra phản ứng chính thức đối với các cáo buộc này.