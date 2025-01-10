Dubai bán ly cà phê giá 18 triệu đồng

Ly cà phê đắt nhất thế giới được pha từ hạt Geisha Panama hiếm nhất hành tinh và phục vụ trong ly pha lê Edo Kiriko thủ công từ Nhật Bản - Ảnh: Roasters

Quán Roasters, chuỗi cà phê cao cấp sở hữu 4 chi nhánh tại Dubai và 11 cơ sở trên toàn UAE vừa xác lập kỷ lục "Ly cà phê đắt nhất thế giới" tại chi nhánh chính nằm trên đại lộ Boulevard Downtown Dubai.

Ly cà phê kỷ lục được pha chế từ hạt Geisha Panama, giống cà phê hiếm bậc nhất thế giới, được trồng tại nông trại Hacienda La Esmeralda, vốn được mệnh danh là "thánh địa" của cà phê đặc sản. Đây là loại hạt nổi bật với hương thơm hoa nhài, vị trái cây chín mọng và hậu vị cam chanh tinh tế.

Barista chuyên nghiệp đã thực hiện nghi thức pha chế ngay tại bàn, sử dụng kỹ thuật V60 pour-over, một trong những phương pháp pha cà phê tay thủ công được giới sành cà phê ưa chuộng. Tất cả được thực hiện bằng ấm nước điều nhiệt chuyên dụng, đảm bảo từng giọt cà phê được chiết xuất hoàn hảo.

Khách hàng hiện vẫn giữ kín danh tính, được cung cấp các thẻ thông tin chi tiết về quy trình pha chế và nguồn gốc loại hạt quý hiếm.

Không chỉ đặc biệt ở nguyên liệu, ly cà phê còn được phục vụ trong chiếc ly pha lê Edo Kiriko thủ công từ Nhật Bản, nổi tiếng với những họa tiết cắt tinh xảo tượng trưng cho sự cầu kỳ và tinh tế. Bên cạnh ly cà phê là 1 phần tiramisu thủ công và 1 viên kem chocolate kết hợp chiết xuất Geisha, tạo nên trải nghiệm thưởng thức trọn vẹn và xa xỉ.

Trước đó, Roasters đã gây chấn động giới cà phê quốc tế khi mua trọn lô cà phê Geisha 20kg với giá kỷ lục 604.000 USD tại cuộc đấu giá "Best of Panama 2025", tương đương khoảng 30.000 USD mỗi kg. Sự kiện không chỉ giúp Roasters lập kỷ lục Guinness mà còn khẳng định vị thế của họ trong phân khúc cà phê siêu cao cấp.

Đồng sáng lập kiêm CEO Roasters, ông Konstantin Harbuz, chia sẻ: "Việc được Guinness công nhận là niềm tự hào không chỉ cho Roasters mà còn góp phần củng cố danh tiếng của Dubai như một điểm đến hàng đầu cho những trải nghiệm cà phê đẳng cấp".

Nhật Minh (theo Odditycentral)