Dựa vào màu sắc yêu thích bật mí vấn đề tâm lý của trẻ?

2. Màu hồng



Màu hồng là màu mà hầu hết các bé gái đều thích. Những đứa trẻ thích màu hồng nhìn chung thường tinh tế và nhẹ nhàng hơn, đồng thời mối quan hệ trong gia đình cũng hòa thuận, điều này cho thấy cha mẹ đã tạo cho con cái cảm giác an toàn.



Nhưng nếu đứa trẻ thích màu hồng, dù thế nào đi nữa, chúng cũng chỉ thích màu hồng, thì cha mẹ hãy xem lại bản thân, liệu mình có dành cho trẻ sự ưu tiên quá nhiều và khiến trẻ quá phụ thuộc vào cha mẹ hay không.



Khi những đứa trẻ như vậy gặp vấn đề, hầu hết chúng đều không muốn đối mặt với nó một cách độc lập, mà điều đầu tiên chúng nghĩ đến là tìm cha mẹ để giúp đỡ giải quyết. Đó là là một điều không tốt và cha mẹ sẽ phải giúp con thay đổi điều đó.



3. Màu đen



Màu đen là màu lạnh, đối với người lớn có thể thích màu đen chỉ đơn giản vì nó là màu “lạnh lùng”. Tuy nhiên nhưng đối với trẻ em, màu đen không chỉ mang ý nghĩa lạnh lùng mà có thể là do nội tâm bé bất an, ám ảnh xã hội và khi gặp chuyện, chúng sẽ tiếp tục kìm nén cảm xúc mà không dám bộc lộ ra.



Vì vậy, cha mẹ cần lưu ý khi phát hiện con mình chỉ yêu thích màu đen. Hãy quan tâm, chuyện trò và tư vấn tâm lý cho trẻ nhiều hơn, nếu tình trạng nghiêm trọng thì nên đưa trẻ đến bệnh viện để khám kịp thời.