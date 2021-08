Đưa vào hoạt động mô hình "Tổ Y tế từ xa" hỗ trợ chăm sóc F0 nhẹ đang cách ly tại nhà

- Đội hình lấy mẫu xét nghiệm và hỗ trợ đội tiêm chủng vắc xin.

- Thiết lập khu lưu trú tạm thời và phục hồi sức khỏe sau công tác cho đội ngũ phòng chống dịch của nhà trường với số người lưu trú là 172 người. Các tình nguyện viên sau khi tham gia chống dịch trở về sẽ được lưu trú tạm thời tại khu thu dung của Trường. Tại đây các bạn sẽ được các y bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch theo dõi sức khỏe liên tục, xét nghiệm định kì và cung cấp các nhu yếu phẩm.

Ngoài các chuyên gia, bác sĩ, giảng viên và sinh viên, Nhà trường cũng gửi thư kêu gọi các bác sĩ thuộc hệ thống bác sĩ gia đình trên địa bàn thành phố; các bác sĩ thuộc các cơ sở y tế tư nhân và đã nghỉ hưu cùng tham gia, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Rất mong sẽ nhận thêm sự tham gia của các nhân viên y tế, giảng viên, sinh viên ngành Y và mạnh thường quân trên địa bàn TP.HCM