Đưa quan hệ Việt Nam-Bỉ lên tầm cao mới theo hướng thực chất và hiệu quả hơn

Hai Thủ tướng nhấn mạnh việc hai nước cần tiếp tục tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc, ASEM, Pháp ngữ, ASEAN-EU… và phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và toàn cầu trong thời gian tới.

Về vấn đề Biển Đông, hai nhà Lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982; thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); tiến tới đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo sớm sang thăm Việt Nam để tiếp tục trao đổi sâu rộng hơn về các biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới. Thủ tướng Alexander De Croo vui vẻ nhận lời và mong muốn sớm được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính sang thăm Vương quốc Bỉ./.





Hà Văn