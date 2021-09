Dưa lưới Mỹ giảm giá 50%, nhãn Hưng Yên rẻ hơn rau

Dưa lưới Mỹ rớt giá 50%

Nhiều tỉnh, thành thực hiện giãn cách xã hội nên việc vận chuyển, tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn. Vườn dưa lưới Mỹ của nhà nông Cần Thơ rớt giá đến 50% vì thương lái không thể đến tận vườn thu mua.

Nếu thời điểm trước giãn cách xã hội, thương lái đến thu mua dưa lưới tại vườn với giá hơn 100.000 đồng/kg, giá bán lẻ là 75.000 đồng/kg, giá bán sỉ số lượng lớn là 65.000 đồng/kg. Không chỉ dưa lưới mà hàng loạt nông sản khác cũng đang lao đao, tìm đường tiêu thụ, báo Lao Động phản ánh.

Nhãn Hưng Yên mất mùa, giá rẻ hơn rau

TP. Hưng Yên vốn là thủ phủ của nhãn lồng "tiến vua", với hơn 1.000 ha. Năm nay, vụ thu hoạch nhãn ở Hưng Yên sắp kết thúc nhưng người trồng nhãn vẫn chưa hết ngậm ngùi vì vụ này nhãn bị mất mùa. Lượng quả tươi giảm từ 30-60%, có nơi mất hơn 80%, thậm chí mất trắng.

Nhãn Hưng Yên năm nay mất mùa.

Không những mất mùa, nhãn lại rớt giá, khó tiêu thụ. Thông thường, nhãn ngon có giá từ 35.000-60.000 đồng/kg, nhãn đại trà từ 15.000-30.000 đồng/kg; nhãn làm long từ 10.000-12.000 đồng/kg. Đầu vụ năm nay, nhãn trà sớm vẫn giữ giá như vụ trước. Nhưng khi vào thời điểm chính vụ, giá nhãn tụt giảm từ 30-50% mà vẫn khó bán.