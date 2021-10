Đưa Luật Cảnh sát Biển đi vào đời sống của người dân vùng biển Tây Nam

Những năm qua, công tác thông tin, tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển và thực hiện công tác dân vận Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân luôn được đơn vị chú trọng triển khai. Trong đó, Hải đoàn đã tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam với nhiều hình thức phong phú, đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh nội bộ, trang tin điện tử Cảnh sát biển; đồng thời, thực hiện Chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, tổ chức Cuộc thi Em yêu biển đảo, quê hương. Các tàu của Hải đoàn khi đi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đều kết hợp phát tờ rơi, tuyên truyền cho ngư dân ngay trên biển.

Thiếu tá Phan Tiến Tùng, Chính trị viên phó Hải đội 421 - Hải đoàn 42 chia sẻ: Đặc thù công việc của ngư dân là sống dài ngày trên biển, do đó để công tác tuyên truyền có hiệu quả, đơn vị luôn chủ động triển khai nhiều phương pháp tuyên truyền. Khi chúng tôi đang làm nhiệm vụ khác trên biển, nếu gặp tàu thuyền của ngư dân thì cũng triển khai ngay công tác hướng dẫn, tuyên truyền. Có thể nói "gặp dân ở đâu, tuyên truyền ở đó", vừa giúp ngư dân nắm được những thông tin cơ bản, vừa giúp ngư dân dễ nhớ.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Biển VN tuyên truyền luật CSB cho ngư dân

Đơn vị còn tổ chức học tập, tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho 100% cán bộ, chiến sĩ, hơn 1.500 lượt cán bộ, nhân dân, phát hàng ngàn tờ rơi trên địa bàn thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển) và huyện Năm Căn (Cà Mau). Đồng thời, duy trì thường xuyên việc học tập "Sổ tay pháp luật" gắn với thực hiện mỗi ngày một điều luật trong toàn Hải đoàn và hoạt động tủ sách pháp luật… Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của các cấp, ngành và nhân dân về công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc...

Thiếu tá Trịnh Minh Hiển, Phó Chính ủy Hải đoàn 42 thông tin, đơn vị đã chủ động phối hợp, tổ chức Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, góp phần làm tăng thêm sự tự hào và tình yêu quê hương biển đảo trong tầng lớp thanh thiếu niên. Đây cũng là dịp để đơn vị kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập. Dự kiến, từ nay đến cuối năm 2021, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình đồng hành cùng ngư dân và tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam… tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, công tác an sinh xã hội cũng được xem là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Cùng với hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ ngư dân nghèo... đơn vị luôn đồng hành cùng đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn; hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 nơi đơn vị đứng chân. Những năm qua, bằng nhiều hình thức khác nhau, đơn vị cũng đã tặng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân đảo Hòn Chuối (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) cùng nhiều vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã đảo Thổ Châu (Kiên Giang).

Cảnh sát Biển VN là điểm tựa vững chắc cho người dân vùng biển Tây Nam

So với các lực lượng thực thi pháp luật khác, Hải đoàn 42 là lực lượng còn non trẻ nhưng đã nhanh chóng trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ðảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển giao phó. Ðặc biệt trong nhiệm vụ thực thi pháp luật, đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại trên biển, đơn vị đã trở thành "khắc tinh" của tội phạm, góp phần vào việc giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn, chủ quyền trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Theo Thiếu tá Trịnh Minh Hiển, để thực hiện có hiệu quả Luật Cảnh sát biển Việt Nam trong thời gian tới, Hải đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân; quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, nhiệm vụ đối ngoại, hợp tác quốc tế và nhiệm vụ Cảnh sát biển trong hoạt động bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo Tổ quốc.