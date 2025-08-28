Đưa hàng Việt đến gần người tiêu dùng hơn

Trước bối cảnh công tác sáp nhập tỉnh thành phố đang được nhà nước chủ trọng triển khai, Saigon Co.op cũng cho hay đã chủ động phối hợp cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã và các sở ban ngành cùng các địa phương ra soát lại mạng lưới chi nhánh, cửa hàng, kho vận để tối ưu theo địa giới hành chính mới, nhằm đảm bảo ổn định thị trường cung ứng. Đồng thời còn giúp hỗ trợ pháp lý, hoàn thiện thương hiệu, trưng bảy sản phẩm cũng như xây dựng chuỗi cung ứng xanh — an toàn – bền vững cho hàng Việt.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết: "Chương trình "Tự Hào Siêu Thị Việt" là lời cam kết của Saigon Co.op trong việc đồng hành cùng hàng Việt Nam. Qua 28 năm kiên trì tổ chức, chúng tôi mong muốn tiếp tục khẳng định vai trò cầu nổi giữa hàng Việt và người tiêu dùng, đồng thời góp phần xây dựng một nền kinh tế tiêu dùng mang đậm bản sắc dân tộc”.

Theo Bộ Công Thương, sau 16 năm triển khai, chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã góp phần định hình thói quen tiêu dùng mới: ưu tiên chọn hàng Việt khi mua sắm. Chất lượng, mẫu mã, chủng loại hàng Việt ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cũng nhận định, để thói quen này duy trì bền vững, hàng Việt phải tiếp tục chứng minh năng lực cạnh tranh trong một thị trường ngày càng mở. Bởi lẽ, hội nhập sâu rộng khiến hàng Việt phải cạnh tranh khốc liệt hơn, đặc biệt khi hàng ngoại tràn vào mạnh mẽ qua kênh thương mại điện tử và kinh tế số.

Để tiếp thêm động lực cho hàng Việt trong giai đoạn tới, Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2025. Trọng tâm của chương trình là đẩy mạnh tuyên truyền để hàng Việt chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng; đổi mới xúc tiến thương mại gắn với kênh hiện đại và kinh tế số; tăng cường kiểm tra, chống hàng giả, hàng kém chất lượng cùng nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển.