Đưa con người lên sinh sống trên Mặt Trăng: Sức hút của những thành phố thuỷ tinh lộng lẫy

Theo The Telegraph, NASA đang tài trợ cho một dự án nghiên cứu đầy hứa hẹn, trong đó các kỹ sư sẽ chế tạo những cấu trúc hình cầu có thể ở được, làm từ các hạt thủy tinh nhỏ – một thành phần tự nhiên có trong lớp đất mặt của Mặt Trăng. Ý tưởng này nhằm giúp con người sinh sống lâu dài mà không cần vận chuyển quá nhiều vật liệu đắt đỏ từ Trái Đất.

NASA đang tài trợ cho một dự án nghiên cứu đầy hứa hẹn giúp con người có thể sinh sống trên Mặt Trăng. Ảnh: NASA

Từ bụi Mặt Trăng đến ngôi nhà trong suốt

Công nghệ được đề xuất nghe có vẻ như bước ra từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng: sử dụng lò vi sóng thông minh để nung chảy bụi Mặt Trăng, tương tự cách hoạt động của lò vi sóng gia đình. Sau đó, vật liệu nóng chảy sẽ được thổi thành hình cầu, rồi tự cứng lại thành lớp thủy tinh trong suốt có độ bền cao.

Vật thể liên sao bí ẩn, nghi tàu người ngoài hành tinh sắp lộ ‘nguyên hình’

Công ty kỹ thuật không gian Skyeports – đơn vị hợp tác với NASA – đã thử nghiệm thành công việc thổi các quả cầu nhỏ chỉ vài inch từ bụi Mặt Trăng mô phỏng. Mục tiêu tiếp theo là mở rộng quy mô thành những mái vòm khổng lồ có đường kính lên đến 300–500 mét, đủ để làm nơi sinh sống cho các phi hành gia.

Giám đốc điều hành Skyeports, Tiến sĩ Martin Bermudez, cho biết loại thủy tinh được sử dụng có thể tự phục hồi khi bị nứt do thiên thạch siêu nhỏ hoặc “động đất Mặt Trăng”. Vật liệu này được cấu tạo từ các polymer có khả năng tự tái tổ chức, giúp bong bóng duy trì hình dạng ổn định suốt thời gian dài.

Tiến sĩ Bermudez tiết lộ tầm nhìn xa hơn: một ngày nào đó, những quả cầu này sẽ liên kết với nhau bằng các cây cầu thủy tinh, tạo thành những thành phố Mặt Trăng trong suốt.

“Chúng ta sẽ không bao giờ tái tạo hoàn toàn Trái Đất, nhưng đây là điều gần gũi nhất. Một ngày nào đó, thậm chí chúng ta có thể đưa những bong bóng này lên quỹ đạo”, ông Bermudez cho biết.