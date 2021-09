Đưa con gái về quê chồng, đồ ăn đã dọn sẵn nhưng không thấy mẹ chồng đâu, đến lúc đi ra sân sau mà tôi choáng váng

Vợ chồng tôi gặp nhau khi cả hai đã ngoài 30 tuổi nên hôn nhân diễn ra rất nhanh chóng. Chỉ trong 6 tháng yêu và tìm hiểu chúng tôi đã về chung một nhà. Chồng là người hiền lành tốt bụng và ít nói, trái ngược hẳn với tính tôi sôi nổi năng động. Nhưng ông bà ta thường hay nói, vợ chồng phải bù trừ lẫn nhau nên tôi luôn tin tưởng về cuộc sống tương lai ngọt ngào, ấm cúng mặc những lời dị nghị "trâu chậm uống nước đục".

Bố mẹ chồng ở quê nên sau khi kết hôn, chúng tôi thuê nhà trên thành phố. Mỗi lần về quê chơi, mẹ chồng tôi thủ thỉ: "Bố mẹ cũng thương hai đứa lắm, lấy nhau vất vả phải tự lập. Nhưng do bố mẹ không có điều kiện nên con đừng trách nhé". Tôi cũng thương ông bà nên luôn động viên an ủi rằng chúng tôi sẽ cố gắng làm lụng để an cư ở thành phố.

Nhà chồng có em trai đang học đại học, tôi biết hàng tháng chồng đều kín đáo đưa tiền cho em để trang trải cuộc sống. Ban đầu tôi cũng khó chịu lắm vì bản thân hai vợ cũng còn chưa có nhà riêng nhưng sau nghĩ lại, dẫu sao cũng là người trong nhà nên tôi không tính toán chuyện đó nữa. Được cái chồng tôi thảo tính, đôi lúc anh cũng biếu tiền bố mẹ tôi khiến tôi không có điều gì phải chê trách cả.