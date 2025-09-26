Đưa AI vào tiểu học không phải để biến học sinh thành các kỹ sư công nghệ

Ngày 16/9, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai 4 nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết phải đưa trí tuệ nhân tạo vào nhà trường.

"Chúng ta đang nghiên cứu, chỉ đạo đưa trí tuệ nhân tạo vào bậc tiểu học, ngay từ lớp 1, với tinh thần 'vừa học, vừa chơi'", Thủ tướng phát biểu.

Liên quan đến nội dung này, ông Hồ Đức Thắng - Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ KH&CN đã có những chia sẻ tại Họp báo thường kỳ tháng 9 của Bộ, sáng 26/9.