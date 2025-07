Đưa 1.000 doanh nghiệp, 30 thương hiệu quốc gia hiện diện trên thương mại điện tử quốc tế

Từ ngày 25/7, tại TP. HCM đã bắt đầu diễn ra Hội nghị Xuất khẩu thương mại điện tử 2025 do Cục Xúc tiến thương mại (Vietrade) - Bộ Công Thương, Amazon Amazon Global Selling Việt Nam tổ chức. Qua đó cũng thiết lập quan hệ đối tác 3 năm cùng triển khai chương trình "Thương hiệu Việt tăng trưởng toàn cầu" (V-Brands Go Global with Amazon) hướng tới mục tiêu chung trong việc tạo bệ phóng thành công cho các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường thương mại điện tử toàn cầu.

Kéo dài từ 2025 đến 2027, chương trình đặt ra hai mục tiêu: cung cấp chương trình đào tạo toàn diện và chứng nhận xuất khẩu trực tuyến cho 1.000 doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời hỗ trợ 30 thương hiệu quốc gia tăng cường hiện diện quốc tế thông qua thương mại điện tử với Amazon.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương cho biết: “Việc chủ động đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường số không còn là lựa chọn mà là điều kiện tiên quyết để nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng và phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chương trình “V-Brands Go Global with Amazon” là một sáng kiến mang tính chiến lược và thực tiễn, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại và Amazon Global Selling Việt Nam giai đoạn 2025 – 2027”.